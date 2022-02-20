Son dakika haberleri! Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri! Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yunusemre ilçesi Yayla Mahallesi Marthayıtlar mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. (40) yönetimindeki 45 UL 909 plakalı otomobil, Osmancalı Mahallesi'nden Maldan Mahallesi'ne doğru seyir halindeyken, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü G.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan K.K (36), M.K (16), M.M.K (14), ve E.N.K. (7) hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Son dakika haberleri! Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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