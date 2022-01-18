Son dakika haberleri! Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11: 45 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesi Eşme kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli'nin Buldan ilçesi istikametinden Alaşehir yönüne giden İ.S. idaresindeki yönetimindeki 45 AFF 992 plakalı otomobili ile M.A. idaresindeki 45 H 5471 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.A., M.A., F.S. ve G.S. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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