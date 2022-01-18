Son dakika haberleri! Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri! Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haberleri! Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11: 45 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesi Eşme kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli'nin Buldan ilçesi istikametinden Alaşehir yönüne giden İ.S. idaresindeki yönetimindeki 45 AFF 992 plakalı otomobili ile M.A. idaresindeki 45 H 5471 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.A., M.A., F.S. ve G.S. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Alaşehir, Manisa, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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