Son dakika haberleri... Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haberleri... Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

04.10.2020 19:55 | Son Güncelleme: 04.10.2020 19:55
Son dakika haberleri... Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberleri... Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde Hakan Uğurlu'nun (19) kullandığı 45 K 5781 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Uğurlu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uğurlu'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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