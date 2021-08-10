Son dakika haberleri! Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

Son dakika haberleri! Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Manisa'nın Kula ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeören Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

H.K'ye (43) ait eve operasyon düzenleyen ekipler, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi objeler, bilezikler ile el yazması eserler ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.K'nin Kula Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

KENDİSİNE ZARAR VERİP EVİ YAKTI
KENDİSİNE ZARAR VERİP EVİ YAKTI
Yangın söndürme çalışmaları sırasında 2 kişi devrilen ağacın altında kaldı
Yangın söndürme çalışmaları sırasında 2 kişi devrilen ağacın altında kaldı
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Orman yangınları) 10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı'
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Orman yangınları) 10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mahmut Özer Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bülent Tüfenkci
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 20:26:35. #1.14#

title