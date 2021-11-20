Son dakika haberleri... Manisa'da takla atan otomobildeki genç kadın öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Manisa'da takla atan otomobildeki genç kadın öldü

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Manisa'da takla atan otomobildeki genç kadın öldü

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde bariyere çarparak takla atan otomobildeki 25 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bariyere çarparak takla atan otomobildeki 25 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Emin Helva (26) yönetimindeki 35 PFU 02 plakalı otomobil, Ahmetli-Salihli kara yolu Mersin Dere Mahallesi'nde refüjdeki demir bariyere çarparak takla attı.

Sürücü ile eşi Sultan Helva (25) yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sultan Helva, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title