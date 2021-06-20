Son dakika haberleri: Manisa'da sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sulama havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sulama havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Murat Evren ve eşi Ümmü Evren, Kozluca Mahallesi'ndeki Bağarası mevkisinde bağda çalışırken, tek çocukları olan Mustafa Burak'ın havuza düştüğünü fark etti.

Baba Murat Evren, Mustafa Burak'ı havuzdan çıkararak Alaşehir Devlet Hastanesine götürdü.

Buradan Manisa Şehir Hastanesine sevk edilen Mustafa Burak Evren yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım