Son dakika haberleri... Manisa'da su basan alanlarda mahsur kalan kişiler kurtarıldı
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Son dakika haberleri... Manisa'da su basan alanlarda mahsur kalan kişiler kurtarıldı

03.02.2021 20:03 | Son Güncelleme: 03.02.2021 20:07
Son dakika haberleri... Manisa'da su basan alanlarda mahsur kalan kişiler kurtarıldı

Son dakika haberi... Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde su baskını nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda araçlarıyla mahsur kalan kişilere itfaiye ekipleri ulaştı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde su baskını nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda araçlarıyla mahsur kalan kişilere itfaiye ekipleri ulaştı.

Bölgede dün etkili olan kuvvetli sağanak sonrası bazı kırsal alanlar ve ova bölgeleri su altında kaldı.

Şehzadeler ilçesindeki Yeniharmandalı Mahallesi'nin yolu da su baskınları nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalanların kurtarılması için itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaya çiftçiler traktörleriyle destek verdi.

Ovadan eşiyle evine dönerken biriken suda mahsur kalıp 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım isteyen Necip Çimen, kendilerini kurtaran Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye görevlilerine teşekkür etti.

Gazetecilere konuşan çiftçi Süleyman Kalabak ise "Yolun diğer tarafı çok kötü, mahsur kalan insanlar var, hayvanlarımız var, malzemelerimiz var. Ben de kalan vatandaşlarımız vardı, onları alıp buraya getirdim. 4 kişiyi alıp geldim." dedi.

Ekipler, araçları kurtardıktan sonra başka kişilerin mağdur olmaması için güvenlik önlemi alarak yolu kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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