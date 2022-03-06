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Son dakika haberleri: Manisa'da sporcuların kaldığı tesiste çıkan yangın, hasara neden oldu

AA, Kamil Tekmen - Güncel
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Son dakika haberleri: Manisa'da sporcuların kaldığı tesiste çıkan yangın, hasara neden oldu

Son dakika haberi... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde güreşçilerin kaldığı tesiste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde güreşçilerin kaldığı tesiste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Selvilitepe mahallesi, Atatepe Spor Tesisleri'nde Turgutlu Belediyesine ait olduğu öğrenilen ve güreşçilerin kaldığı binada yangın çıktı.

Binadan dumanların çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı saatlerde tesiste hiçbir sporcunun bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen yangın, tesiste hasara yol açtı. Yangının, elektrik kontağından çıkmış olabileceği öne sürüldü.

AA / Kamil Tekmen - Güncel

Turgutlu, İtfaiye, Manisa, Yangın, Güncel, Haberler

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