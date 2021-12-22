Son dakika haberleri: Manisa'da PKK operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütünde silahlı faaliyet yürüttüğü suçlamasıyla 17 Aralık'ta yakalanan Suriye uyruklu Z.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
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