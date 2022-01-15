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Otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mimar Sinan Bulvarı'nda Rıdvan Bakır yönetimindeki 45 AEE 9965 plakalı otomobil ile Muhammed Emin idaresindeki 45 AHP 198 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Muhammed Emin ve aynı otomobildeki Hayati Han, sağlık ekiplerince Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik geçici olarak tek şeritten sağlandı.

Otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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