Son dakika haberleri... Manisa'da otomobilin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti
Son dakika güncel haberi... Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
17.07.2020 22:47 | Son Güncelleme: 17.07.2020 23:22
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ragıp Arı yönetimindeki 45 AAB 832 plakalı otomobil, Dağdere Mahallesi Cevizlidere mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Havva Nur Akgün isimli kız çocuğuna çarptı.
Akgün'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından anne Fadime ve baba Hüseyin Akgün'ü sağlık ekipleri ve ailenin komşuları sakinleştirmeye çalıştı.
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Kaynak: AA