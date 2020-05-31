Son dakika haberleri... Manisa'da otomobilde tabancayla vurulan şahıs yol kenarına bırakıldı
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Son dakika haberleri... Manisa'da otomobilde tabancayla vurulan şahıs yol kenarına bırakıldı

Son dakika güncel haberi: Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, otomobilde tabanca ile vurulduktan sonra yol kenarına bırakıldı.

Son dakika haberleri... Manisa'da otomobilde tabancayla vurulan şahıs yol kenarına bırakıldı
31.05.2020 21:05 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:05

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, otomobilde tabanca ile vurulduktan sonra yol kenarına bırakıldı.

Mutlu Mahallesi'ndeki Suyolu Sokakta bir kişinin yaralı şekilde yol kenarında yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammed Can Bayan olduğu öğrenilen kişinin bacağından tabancayla vurulduğunu belirledi.

İlk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan kişinin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görgü tanıkları, Bayan'ın sokaktan geçen bir otomobil içindeki kişiler tarafından vurularak otomobilden sokağa itildiğini ifade etti.

Polis ekipleri, otomobil ve zanlıların tespiti için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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