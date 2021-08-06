Son dakika haberleri | Manisa'da otobüs tıra çarptı: 6 ölü, 42 yaralı

Son dakika haberler... Manisa'nın Soma ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu 6 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu 6 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan, İstanbul-Didim seferini yapan İstanbul Kalesi isimli firmaya ait 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen H.K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı tırın römork kısmına çarptı.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 42 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yaralılardan 15'inin kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Karadeniz, hastaneden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, güne üzücü bir kaza haberiyle başladıklarını belirterek, "Şu an itibarıyla 6 vatandaşımız vefat etmiş olup 4'ü ağır yaralı, biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam 42 yaralının tedavileri hastanelerde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram