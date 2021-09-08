Son dakika! Manisa'da ormanlık alanda yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Manisa'da ormanlık alanda yangın

Son dakika! Manisa'da ormanlık alanda yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 15 arazöz, 8 su tankeri, 4 dozer ve 4 helikopterle müdahale ediliyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 15 arazöz, 8 su tankeri, 4 dozer ve 4 helikopterle müdahale ediliyor.

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Kılavuzlar Mahallesi'ndeki ormanlık bir alanda yangın çıktı. Ormanlık alanda yükselen dumanların ihbar edilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi. 15 arazöz, 8 su tankeri, 4 dozer ve 4 helikopterle müdahale edilen yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

-İHA-

Son dakika! Manisa'da ormanlık alanda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Vana kırıldı, Aksaray metro istasyonu böyle sular altında kaldı
Vana kırıldı, Aksaray metro istasyonu böyle sular altında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Tanju Özcan Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Münir Özkul Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Çağdaş Atan Burak Yılmaz Samet Aybaba Lionel Messi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika! Manisa'da ormanlık alanda yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 14:12:39. #1.15#

title