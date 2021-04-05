Son dakika haberleri... Manisa'da ölü bulunan gençlerin ailelerinden çıkan haberlere tepki
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Son dakika haberleri... Manisa'da ölü bulunan gençlerin ailelerinden çıkan haberlere tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Manisa'da ölü bulunan gençlerin ailelerinden çıkan haberlere tepki

Son dakika haberler... Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 31 Ocak'ta ölü bulunan 4 gençten Ümit Zangal'ın ailesi, bazı basın yayın organlarında yer alan gençlerin kokain kullandığı iddialarına tepki gösterdi.

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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 31 Ocak'ta ölü bulunan 4 gençten Ümit Zangal'ın ailesi, bazı basın yayın organlarında yer alan gençlerin kokain kullandığı iddialarına tepki gösterdi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi'nde 31 Ocak tarihinde 4 gencin ölü bulunmasının yankıları sürüyor. Bugün bazı basın yayın organlarında başlarından vurulmuş halde bulunan Ümit Zangal (20), Serkan Zangal (23), Neşat Dalgın (25) ve Muharrem Zengin'in (24) kokain kullandığı iddiası ile ilgili haber ailelerin tepkisine neden oldu. Olayın henüz kesinleşmediğini söyleyen Ümit Zangal'ın annesi Naciye Çeneli, "Oğlum Ümit ve arkadaşları henüz sonucu kesinleşmeyen bir olayda hayatlarını kaybettiler. Adli tıp raporları henüz çıkmadı. Kesin ölüm nedenleri belli değil. Basında haberlerin çıkması üzerine biz bugün Turgutlu Adliyesine giderek, bizim davaya bakan savcı ile görüştük. Savcı, adli tıp raporlarının henüz çıkmadığını söyledi. Ancak basın yayın organlarında olayın kesinleştiği, çocukların metamfetamin uyuşturucu kullanarak intihar ettikleri yazılmaktadır. Oysa savcı raporların çıkmadığını, çocuklarımızın kesin ölüm raporlarının belli olmadığını söyledi. Basın yayın organlarında çıkan haberler asılsız haberlerdir. Yazılanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür haber yapanları kınıyoruz. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Sabah uyandım. Sosyal medyada, basında otopsinin çıktığı, çocukların metafamin, uyuşturucu kullanarak öldükleri yazılıyor. Apar topar Turgutlu'ya savcılığa gittik. Savcı henüz raporların çıkmadığını, çocukların ölüm raporlarının şimdilik daha belli olmadığını söyledi. Ben döndüğümde haber daha çok yayılmıştı. Çıkınca avukatımı aradım. 'Bunların hakkında suç duyurusunda bulunalım' dedi. En kısa zamanda suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.

"Daha çocukların otopsi raporları çıkmadı"

Haberlerin asılsız olduğunu söyleyen baba Mustafa Zangal da, "Bugün sabah sosyal medyada çıkan haberler asılsızdır. Asılsız olduğu için suç duyurusunda bulunacağız. Daha çocukların otopsi raporları çıkmadı ve sonuçları çıkmadı. Dosya kapatılmadı, hala soruşturma devam ediyor. Soruşturma seyrinin aksamaması için bu tür asılsız haberlerin yayınlanmasını doğru bulmuyoruz. Ayrıca bunun için de suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Aileler şimdi çıkan haberlerle ilgili suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. - MANİSA

Son dakika haberleri... Manisa'da ölü bulunan gençlerin ailelerinden çıkan haberlere tepki
Son dakika haberleri... Manisa'da ölü bulunan gençlerin ailelerinden çıkan haberlere tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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