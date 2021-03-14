Son dakika haberleri: Manisa'da motosiklet tamirhanesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri: Manisa'da motosiklet tamirhanesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

14.03.2021 19:41 | Son Güncelleme: 14.03.2021 19:45
Son dakika haberleri: Manisa'da motosiklet tamirhanesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir motosiklet tamirhanesinde çıkan yangında, vücudunda yanıklar oluşan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir motosiklet tamirhanesinde çıkan yangında, vücudunda yanıklar oluşan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Barbaros Mahallesi 4449. Sokak'ta motosiklet tamirhanesinde, kaynak işlemi sırasında yangın çıktı.

Alevlerin tamirhaneyi sarmasıyla çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının çıkışı sırasında 2 kişinin vücudunda yanıklar oluştu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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