Mobilya mağazasında çıkan yangın söndürüldü

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki mobilya mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki mobilya mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Akhisar-Manisa yolunun Selimşahlar Mahallesi kavşağı yakınlarındaki mağazanın depo olarak kullanılan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine mağazaya jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 8 ekiple müdahale etti.

Bu arada, yangına müdahale eden işletme çalışanlarından M.K. (48) hafif şekilde yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram