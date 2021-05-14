Mobilya mağazasında çıkan yangın söndürüldü
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Mobilya mağazasında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki mobilya mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki mobilya mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Akhisar-Manisa yolunun Selimşahlar Mahallesi kavşağı yakınlarındaki mağazanın depo olarak kullanılan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine mağazaya jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 8 ekiple müdahale etti.

Bu arada, yangına müdahale eden işletme çalışanlarından M.K. (48) hafif şekilde yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mobilya mağazasında çıkan yangın söndürüldü
Mobilya mağazasında çıkan yangın söndürüldü
Mobilya mağazasında çıkan yangın söndürüldü
Mobilya mağazasında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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