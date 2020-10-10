Son dakika haberleri | Manisa'da kaçakçılık operasyonunda iki şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri | Manisa'da kaçakçılık operasyonunda iki şüpheli yakalandı

10.10.2020 19:03 | Son Güncelleme: 10.10.2020 19:06
Son dakika haberleri | Manisa'da kaçakçılık operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi... Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçakçılık operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçakçılık operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, cinsel uyarıcı ürün imalatı ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 12 bin 900 cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili A.İ. ve F.G. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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