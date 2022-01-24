Son Dakika | Manisa'da jandarma ekiplerinden hırsızlara operasyon: 3 kişi tutuklandı

Son dakika habere göre - Manisa'da jandarma ekiplerinden hırsızlara operasyon: 3 kişi tutuklandı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çiftçilerin tarlalarından malzeme çalan şahısların yakalanması için çalışma başlatan Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 4 şüpheliyi yakalarken şüphelilerden 3'ü...

ŞEHZADELER, MANİSA (İHA) - - Manisa'da jandarma ekiplerinden hırsızlara operasyon: 3 kişi tutuklandı

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çiftçilerin tarlalarından malzeme çalan şahısların yakalanması için çalışma başlatan Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 4 şüpheliyi yakalarken şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde çiftçilerin tarlalarındaki malzemeleri çalan hırsızların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada tarlalardan malzeme çalan hırsızlık şüphelileri N.A, B.D, H.Ö ve M.K yakalanarak karakola götürüldü. Burada alınan ifadeleri sonrası mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan çalınan malzemeler de çiftçilere teslim edildi.