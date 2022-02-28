Son dakika haberleri... Manisa'da jandarma ekipleri traktör denetimi yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Manisa'da jandarma ekipleri traktör denetimi yaptı

AA, Ahmet Bayram - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Manisa'da jandarma ekipleri traktör denetimi yaptı

Son dakika gündem haberine göre Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde traktör sürücülerine yönelik denetim yaptı.

MANİSA (AA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde traktör sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Denetim kapsamında 20 jandarma trafik timi, il merkezi ve ilçelerde 44 personel ile 1171 traktör ve sürücüsünü kontrol etti.

Traktörlerin ışık, arka reflektör ve diğer donanımlarının kontrol edildiği denetimde, karayolları trafik kanununa göre çeşitli eksiklikleri bulunan 88 traktör sürücüsüne 63 bin 193 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 44 traktör de trafikten men edildi.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Traktör, Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title