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Son dakika haberleri... Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Son dakika haberler: Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada otomobillerin sürücüleri yaralandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada otomobillerin sürücüleri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa'dan İzmir'e dönen Kurtuluş B'nin (44) kullandığı 35 BNV 84 plakalı otomobil, Süreyya Tabiat Parkı kavşağında önüne çıkan Deniz Ö. (3) idaresindeki 35 AG 5697 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
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