Son dakika haberleri | Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Savaş Kahraman'ın (47) kullandığı 35 AD 8806 plakalı otomobil ile Avni Gökçe'nin (28) idaresindeki 45 HB 7151 plakalı otomobil, Ingolstadt Bulvarı ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kesiştiği Şelale Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 35 AD 8806 plakalı otomobil savrularak devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücülerden Avni Gökçe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan Gökçe'nin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Devrilen otomobilin sürücüsü Savaş Kahraman ile 45 HB 7151 plakalı otomobilde bulunan hayatını kaybeden sürücünün eşi Ayşe Gökçe, yaralı halde ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki yaralanın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv diri diri yandı
Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv diri diri yandı
Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (2)- Yeniden
Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (2)- Yeniden
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Sarıgül Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Feyza Aktan Özcan Deniz Tuba Büyüküstün
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 03:02:29. #1.14#

title