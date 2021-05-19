Son dakika haberleri | Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.