Son dakika haberleri | Manisa'da iki grup arasındaki silahı çatışmada bir kadın bacağından yaralandı
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Son dakika haberleri | Manisa'da iki grup arasındaki silahı çatışmada bir kadın bacağından yaralandı

Son dakika haberleri | Manisa'da iki grup arasındaki silahı çatışmada bir kadın bacağından yaralandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, eşiyle olay yerinden geçen bir kadın bacağından yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, eşiyle olay yerinden geçen bir kadın bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alaybey Mahallesi, Seyfettinbey Caddesi üzerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı çatışma esnasında caddede yürüyen Semih ve Sevil Çakırgil çifti, çatışan iki grubun arasında kaldı.

Yere yatarak kendini korumaya çalışan Sevil Çakırgil'in bacağına kurşun isabet etti. Çatışan taraflar ise bir süre sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Sevil Çakırgil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan ile bir pompalı tüfek buldu.

Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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