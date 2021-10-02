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Son dakika haberleri: Manisa'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı gözaltına alındı

AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Manisa'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi... Manisa'nın Akhisar ilçesinde su sayacı ve elektrik kablosu çalarken yakalanan kişi gözaltına alındı.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde su sayacı ve elektrik kablosu çalarken yakalanan kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri son günlerde yoğunlaşan su sayacı ve kablo hırsızlıkları ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Takip sonucu Ü.S'nin (35) su sayacı ve elektrik kablosu çaldığını tespit eden jandarma ekipleri, kaçmaya çalışan zanlıya dur ihtarında bulundu.

Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekiplerince yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Yakalama esnasında JASAT Tim Kıdemli Jandarma Astsubay Çavuş Onur Sarıaslan da hafif şekilde yaralandı.

Daha önceki 6 hırsızlık olayından yakalanarak gözaltına alındığı belirlenen Ü.S'nin 17 ayrı suçtan da sabıkası bulunduğu öğrenildi.

AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri
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