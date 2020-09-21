Son dakika haberleri... Manisa'da helikopterle yapılan denetimde 30 araç sürücüsüne ceza
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Son dakika haberleri... Manisa'da helikopterle yapılan denetimde 30 araç sürücüsüne ceza

Son dakika haberi: MANİSA İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter ile yapılan trafik denetiminde, kural ihlali yapan 30 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Son dakika haberleri... Manisa'da helikopterle yapılan denetimde 30 araç sürücüsüne ceza
21.09.2020 18:29 | Son Güncelleme: 21.09.2020 18:33

MANİSA İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter ile yapılan trafik denetiminde, kural ihlali yapan 30 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi. 

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk sahasında bulunan Akhisar-Salihli kara yolunda, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görevlendirilen helikopter destekli trafik denetimi yaptı. 14.00-16.00 saatleri arasında; 7 jandarma trafik timi, 2 motosikletli asayiş timi ve 5 jandarma asayiş timinden oluşan 38 personel ile trafik ihlalleri denetiminde 579 araç kontrol edildi. Trafik kuralı ihlali yapan 30 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. İlerleyen günlerde sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu sürekli üst düzeyde tutulması için havadan trafik denetimine devam edileceği bildirildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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