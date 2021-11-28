Son dakika haberleri! Manisa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.Ş. (26) idaresindeki 41 ABT 263 plakalı hafif ticari araç eski Muradiye yolunda C.Ç. (33) idaresindeki 35 AP 0295 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri ile otomobilde bulunan H.Y. (53) ve H.H. (53) yaralandı.
Ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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