Son dakika haberleri! Manisa'da esnafa silahlı saldırıda bulunan zanlılardan biri tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir esnafın silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmasına ilişkin aranan iki zanlıdan biri tutuklandı.