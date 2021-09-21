Eşinden ayrı yaşayan kadın, yanında kaldığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eşinden ayrı yaşayan kadın, yanında kaldığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

AA - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'da bir süre önce eşinin yanından ayrılıp babasıyla yaşamaya başlayan S.C., henüz bilinmeyen bir nedenle babası Recep A.'yı boğazından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Recep A.'nın kızının bıçak darbeleri nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan kadının, suçunu kabul ettiği öğrenildi.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Bayramşah Mahallesi'nde 36 yaşındaki S.C. adlı kadın, 69 yaşındaki babası Recep A.'yı evinde boğazından bıçakladı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşinden ayrı yaşayan kadın, yanında kaldığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

EŞİNDEN AYRILIP BABASIYLA YAŞAMAYA BAŞLAMIŞ

S.C. adlı kadın, Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Bir süredir eşinden ayrı babasıyla yaşadığı belirtilen şüphelinin suçunu kabul ettiği öğrenildi.

Eşinden ayrı yaşayan kadın, yanında kaldığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Eşinden ayrı yaşayan kadın, yanında kaldığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Eşinden ayrı yaşayan kadın, yanında kaldığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Eşinden ayrı yaşayan kadın, yanında kaldığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü
AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri
Takla atıp karşıya geçen minibüs devrildi: 3'ü çocuk 5 yaralı

Takla atıp karşıya geçen minibüs devrildi: 3'ü çocuk 5 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Beren Saat
Magazin Pınar Deniz Oğuzhan Koç
Spor Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Mehmet Nuri Ersoy Gazeteler Güzel Sözler Mustafa Demir Hakan Binbaşgil Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eşinden ayrı yaşayan kadın, yanında kaldığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 11:10:41. #1.11#