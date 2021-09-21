Eşinden ayrı yaşayan kadın, yanında kaldığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü
Manisa'da bir süre önce eşinin yanından ayrılıp babasıyla yaşamaya başlayan S.C., henüz bilinmeyen bir nedenle babası Recep A.'yı boğazından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Recep A.'nın kızının bıçak darbeleri nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan kadının, suçunu kabul ettiği öğrenildi.
Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Bayramşah Mahallesi'nde 36 yaşındaki S.C. adlı kadın, 69 yaşındaki babası Recep A.'yı evinde boğazından bıçakladı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
EŞİNDEN AYRILIP BABASIYLA YAŞAMAYA BAŞLAMIŞ
S.C. adlı kadın, Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Bir süredir eşinden ayrı babasıyla yaşadığı belirtilen şüphelinin suçunu kabul ettiği öğrenildi.