Son dakika haberleri | Manisa'da durdurulan otomobilde 150 litre etil alkol yakalandı
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Son dakika haberleri | Manisa'da durdurulan otomobilde 150 litre etil alkol yakalandı

06.11.2020 20:01 | Son Güncelleme: 06.11.2020 20:04
Son dakika haberleri | Manisa'da durdurulan otomobilde 150 litre etil alkol yakalandı

Son dakika haberleri... Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde 150 litre etil alkol ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde 150 litre etil alkol ele geçirildi.

Kent girişlerindeki kontrol noktalarında denetimlerini sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Akhisar'dan Manisa yönüne ilerleyen bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada şişilenmiş 150 litre etil alkol bulundu.

Alkol şişelerine el konuldu. Otomobil sürücüsü M.I. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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