Son dakika haberleri! Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri! Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

04.02.2021 19:41 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:44
Son dakika haberleri! Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika haberine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sabah saatlerinde ilçenin Avdal Mahallesi'ndeki evinden odun toplamak için traktörüyle tarlasına giden 77 yaşındaki İbrahim Aykutlu'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Yakınları, Aykutlu'yu Kelgöl mevkisinde devrilmiş 45 M 9925 plakalı traktörünün altında buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Aykutlu'nun cenazesi, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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