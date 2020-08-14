Son dakika haberleri! Manisa'da çöp depolama alanında yangın
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Son dakika haberleri! Manisa'da çöp depolama alanında yangın

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde çöp depolama alanında yangın çıktı.

Son dakika haberleri! Manisa'da çöp depolama alanında yangın
14.08.2020 06:23 | Son Güncelleme: 14.08.2020 06:44

Manisa'nın Salihli ilçesinde çöp depolama alanında yangın çıktı.

Gaffar Okkan Mahallesi mevkisinde bulunan şehir çöplüğü, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İtfaiye ekipleri, Salihli Belediyesi su ikmal araçları ve 20'den fazla personelin müdahale ettiği yangın, 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altında alındı.

Alanda soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

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