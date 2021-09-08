Son dakika haberleri: Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika haberleri: Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberleri: Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Demirci ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.

Manisa'nın Demirci ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.

Yukarı Kılavuzlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 15 arazöz, 8 su tankeri, 4 dozer ve 4 helikopter, Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye araçları ve Demirci Belediyesine ait su tankerleri sevk edildi.

Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Son dakika haberleri: Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri: Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri: Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri: Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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