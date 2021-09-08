Son dakika haberleri: Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Demirci ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.
Manisa'nın Demirci ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.
Yukarı Kılavuzlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 15 arazöz, 8 su tankeri, 4 dozer ve 4 helikopter, Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye araçları ve Demirci Belediyesine ait su tankerleri sevk edildi.
Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay