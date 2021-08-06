Son dakika haberleri | Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika haberleri | Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberleri | Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Mezitler Mahallesi Yaykın mevkisi yakınlarındaki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Demirci Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tankerlerinin de kullanıldığı söndürme çalışmalarında, çevrede oturan bazı mahalle sakinleri traktörlerin arkasına bağladıkları tankerlerle yangına müdahale eden ekiplere su taşıdı.

Bazı mahalle sakinleri ise orman içindeki ekiplere çalışmalarında destek veriyor.

Son dakika haberleri | Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri | Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri | Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri | Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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