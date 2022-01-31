Son dakika haberleri | Manisa'da bir mağazadan tencere çalan kadının görüntüsü güvenlik kamerasında
AA, İrfan Anlayanoğlu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haber: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir mağazadan tencere çalan kadının görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir mağazadan tencere çalan kadının görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, müşteri gibi gezen şüphelinin tencereyi şalvarının içine atıp, mağazadan ayrıldığı görülüyor.
İşletme sahibi E.S, güvenlik kamerasına yansıyan olayın şaşkınlığını yaşadığını belirterek çaldığı tencereyi geri getirmesi halinde kadından şikayetçi olmayacağını bildirdi.
AA / İrfan Anlayanoğlu - Güncel