Son dakika haberleri | Manisa'da bir kişi, telefonunu almak isteyen bıçaklı gaspçıyı ruhsatsız silahıyla yaraladı - Haberler
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Son dakika haberleri | Manisa'da bir kişi, telefonunu almak isteyen bıçaklı gaspçıyı ruhsatsız silahıyla yaraladı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Manisa'da bir kişi, telefonunu almak isteyen bıçaklı gaspçıyı ruhsatsız silahıyla yaraladı

Son dakika haberi: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bıçakla cep telefonu gasbetmek isteyen kişi, silahla vurularak yaralandı.

ŞEHZADELER, MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bıçakla cep telefonu gasbetmek isteyen kişi, silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi Kamilsu Caddesi üzerindeki bir parkta oturan A.O.E. (25) ve A.G'nin (24) yanına gelen şüpheli iki kişi, bıçak zoruyla A.G'nin cep telefonunu almak istedi. Durum üzerine A.G. ruhsatsız tabanca ile bıçaklı gaspçılardan E.O'ya (19) ateş ederek bacağından yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.O. Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler gaspçılardan İ.O'yu (20) gözaltına aldı.

Gaspçıyı vuran A.G, ruhsatsız silahıyla Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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