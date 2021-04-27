Son dakika haberleri | Manisa'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri | Manisa'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri | Manisa'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir evin banyo kısmında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir evin banyo kısmında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Büyükbelen Mahallesindeki bir evin banyosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen N.K. (65), 112 Acil Servis ekiplerince Saruhanlı Devlet Hastanesine sevk edildi.

N.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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