Başkasının yerine ehliyet sınavına giren kişi gözaltına alındı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Motorlu Taşıtlar Sınavı'na başkasının yerine girdiği tespit edilen kişi, gözaltına alındı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Motorlu Taşıtlar Sınavı'na başkasının yerine girdiği tespit edilen kişi, gözaltına alındı.
Manisa Lisesindeki görevliler, M.A'nın (41) başkasının yerine sınava girdiğini tespit etti.
Sınav salonuna polis çağrıldı.
Okula gelen polis, şüpheli M.A'yı gözaltına aldı.