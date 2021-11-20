Başkasının yerine ehliyet sınavına giren kişi gözaltına alındı - Haberler
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Başkasının yerine ehliyet sınavına giren kişi gözaltına alındı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Motorlu Taşıtlar Sınavı'na başkasının yerine girdiği tespit edilen kişi, gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Motorlu Taşıtlar Sınavı'na başkasının yerine girdiği tespit edilen kişi, gözaltına alındı.

Manisa Lisesindeki görevliler, M.A'nın (41) başkasının yerine sınava girdiğini tespit etti.

Sınav salonuna polis çağrıldı.

Okula gelen polis, şüpheli M.A'yı gözaltına aldı.

Başkasının yerine ehliyet sınavına giren kişi gözaltına alındı

Başkasının yerine ehliyet sınavına giren kişi gözaltına alındı

Başkasının yerine ehliyet sınavına giren kişi gözaltına alındı

Başkasının yerine ehliyet sınavına giren kişi gözaltına alındı

Başkasının yerine ehliyet sınavına giren kişi gözaltına alındı

Başkasının yerine ehliyet sınavına giren kişi gözaltına alındı

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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