Son dakika haberi | Atık biriktirilen ev belediye ekiplerince ikinci kez temizlendi
Son dakika haberler: Manisa'nın Kula ilçesinde zihinsel engelli bir kişinin yaşadığı evden, belediye ekiplerince yaklaşık 3 kamyon atık malzeme çıkarıldı.
Manisa'nın Kula ilçesinde zihinsel engelli bir kişinin yaşadığı evden, belediye ekiplerince yaklaşık 3 kamyon atık malzeme çıkarıldı.
Zaferiye Mahallesi Şehit Yüzbaşı Salih Sokağında 84 yaşındaki kadının evinden kötü kokular gelmesi nedeniyle vatandaşlar belediyeye başvurdu.
Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daha önce de yaklaşık 6 kamyon atığın temizlendiği evde yeniden karton, plastik, evsel atık, eski eşya ve teneke atıklarının istiflendiğini belirledi.
Kaymakamlıktan alınan özel izinle evde temizlik çalışması yapan ekipler, yaklaşık 3 kamyon atık çıkardı. Ekipler, daha sonra evi dezenfekte etti.
Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hayrettin Yeşil, söz konusu evin düzenli olarak temizlendiğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak