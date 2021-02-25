Son dakika haberi | Atık biriktirilen ev belediye ekiplerince ikinci kez temizlendi
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Son dakika haberi | Atık biriktirilen ev belediye ekiplerince ikinci kez temizlendi

25.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:14

Son dakika haberler: Manisa'nın Kula ilçesinde zihinsel engelli bir kişinin yaşadığı evden, belediye ekiplerince yaklaşık 3 kamyon atık malzeme çıkarıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde zihinsel engelli bir kişinin yaşadığı evden, belediye ekiplerince yaklaşık 3 kamyon atık malzeme çıkarıldı.

Zaferiye Mahallesi Şehit Yüzbaşı Salih Sokağında 84 yaşındaki kadının evinden kötü kokular gelmesi nedeniyle vatandaşlar belediyeye başvurdu.

Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daha önce de yaklaşık 6 kamyon atığın temizlendiği evde yeniden karton, plastik, evsel atık, eski eşya ve teneke atıklarının istiflendiğini belirledi.

Kaymakamlıktan alınan özel izinle evde temizlik çalışması yapan ekipler, yaklaşık 3 kamyon atık çıkardı. Ekipler, daha sonra evi dezenfekte etti.

Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hayrettin Yeşil, söz konusu evin düzenli olarak temizlendiğini belirtti.

Son dakika haberi | Atık biriktirilen ev belediye ekiplerince ikinci kez temizlendi
Son dakika haberi | Atık biriktirilen ev belediye ekiplerince ikinci kez temizlendi
Son dakika haberi | Atık biriktirilen ev belediye ekiplerince ikinci kez temizlendi
Son dakika haberi | Atık biriktirilen ev belediye ekiplerince ikinci kez temizlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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