Son dakika haberleri... Manisa'da arkadaşının silahla vurduğu kişi öldü Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan kavgada arkadaşının silahla vurduğu kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan kavgada arkadaşının silahla vurduğu kişi hayatını kaybetti.

Hüseyin Akbaş (26) ile arkadaşı Mahsun K. (25) arasında Barış Mahallesi Gülnar Sitesi yakınındaki bahçelik alanda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Mahsun K'nın silahla ateş ettiği Akbaş öldü.

Mahsun K, Salihli Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim olurken, polis ekipleri zanlının tarif ettiği yerde Akbaş'ın cesedini buldu.

Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, en yakın arkadaşını öldürdüğü için pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA