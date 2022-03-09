Son dakika! Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Son dakika! Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

AA - Ahmet Bayram - Güncel
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Son dakika haberler... Yunusemre ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Yunusemre ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi, 5048. sokaktaki 2 katlı bir apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

Apartman dairesinde oturan ailenin, yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Son dakika! Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika! Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika! Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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