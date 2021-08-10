Son dakika haberleri... Manisa'da 6 kişinin öldüğü kazada otobüsün çarptığı tırın sürücüsü tutuklandı
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Son dakika haberleri... Manisa'da 6 kişinin öldüğü kazada otobüsün çarptığı tırın sürücüsü tutuklandı

Son dakika haberleri... Manisa'da 6 kişinin öldüğü kazada otobüsün çarptığı tırın sürücüsü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Soma ilçesinde 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında otobüsün çarptığı tırın sürücüsü tutuklandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında otobüsün çarptığı tırın sürücüsü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 6 Ağustos'taki kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü H.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Tır sürücücü H.K. gerekli tedbirleri almadığı ve aracını otoyolda uygunsuz park ettiği iddiasıyla "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan kazada ağır yaralanan ve Soma'da özel bir hastanede tedavi gören otobüsü şoförü F.H'nin Manisa Şehir Hastanesine sevk edildiği ve tedavisinin burada sürdüğü öğrenildi.

İstanbul-Didim seferini yapan İstanbul Kalesi firmasına ait, F.H'nin kullandığı 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, Soma ilçesinde, sağ şeritte bekleyen H.K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı tırın römork kısmına çarpmıştı. Kazada 6 kişi ölmüş, 42 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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