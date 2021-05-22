Son dakika haberleri: Manisa'da 327 kök kenevir ele geçirildi: 3 gözaltı
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Son dakika haberleri: Manisa'da 327 kök kenevir ele geçirildi: 3 gözaltı

Son dakika haberleri: Manisa'da 327 kök kenevir ele geçirildi: 3 gözaltı
Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yasadışı kenevir ekimi yapan 3 kişi gözaltına alındı, 327 kök kenevir ele geçirildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yasadışı kenevir ekimi yapan 3 kişi gözaltına alındı, 327 kök kenevir ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatıplar mahallesinde M.S.(26), O.S.(30) ve H.D'nin (27) yasadışı kenevir ekimi yaptıkları bilgisini alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, kenevir bitkilerini suladıkları sırada suç üstü yakaladı.

Alanda yapılan kontrollerde 327 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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