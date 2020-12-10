Son dakika haberleri | Manisa'da 3 ilçeye 43 milyon TL'lik yatırım
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Son dakika haberleri | Manisa'da 3 ilçeye 43 milyon TL'lik yatırım

10.12.2020 15:28 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:33
Son dakika haberleri | Manisa'da 3 ilçeye 43 milyon TL'lik yatırım

Edinilen son dakika haberine göre Manisa il genelinde yürüttüğü alt ve üstyapı yatırımları ile yılların sorunlarına son veren Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gördes'in Güneşli, Evciler ve Ulgar, Gölmarmara'nın Ozanca, Salihli'nin Karayahşi Mahalleleri için de yüklenici firmaya yer teslimini yaptı.

Manisa il genelinde yürüttüğü alt ve üstyapı yatırımları ile yılların sorunlarına son veren Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gördes'in Güneşli, Evciler ve Ulgar, Gölmarmara'nın Ozanca, Salihli'nin Karayahşi Mahalleleri için de yüklenici firmaya yer teslimini yaptı. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 3 ilçeye toplamda 43 milyon TL'lik yatırım yapılacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü, alt ve üstyapı yatırımları ile mahallelerin dönüşümüne devam ediyor. Yapılan yatırımlar ile hem belde durumundan hem de köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerleri hizmetle tanışıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gördes'in Güneşli, Evciler ve Ulgar mahalleleri ile Gölmarmara Ozanca ve Salihli Karayahşi mahallelerinde yapılacak alt ve üstyapı yatırımları için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. 3 ilçedeki 5 mahalleye 43 milyon TL yatırım yapılacak.

Yapmış olduğu büyük alt ve üstyapı yatırımları ile vatandaşların yıllarca özlemini çektiği hizmetlere hayat veren MASKİ, 3 ilçedeki toplam 5 mahallede 80 kilometre içme suyu, 66 kilometre kanalizasyon hattı döşenecek. Altyapı çalışmalarının ardından mahallelerde 428 bin metrekare kilit parke, bordür ve yağmur suyu oluğu imalatı yapılacak. Güneşli mahallesinde ayrıca 100 ve 400 tonluk içme suyu depoları da inşa edilecek.

Çalışmalar hakkında bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "Manisa'nın ilk ve tek Genel Müdürlüğü olan idaremiz bünyesinde bugüne kadar 200 mahallede 4 bin kilometre altyapı çalışması yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, vatandaşlarımızın sağlıklı altyapılar kullanmasına büyük önem veriyor ve bu doğrultuda yatırım programı oluşturuyor. Bizler de Sayın Başkanımızın liderliğinde kırsal mahallelerimizin merkez mahallelerden farkı kalmaması için yoğun mesaimize devam ediyoruz. Bu kapsamda, Gördes, Gölmarmara ve Salihli ilçemizdeki 5 mahallede 43 milyon TL yatırıma hayat veriyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - MANİSA

Son dakika haberleri | Manisa'da 3 ilçeye 43 milyon TL'lik yatırım
Son dakika haberleri | Manisa'da 3 ilçeye 43 milyon TL'lik yatırım
Son dakika haberleri | Manisa'da 3 ilçeye 43 milyon TL'lik yatırım
Son dakika haberleri | Manisa'da 3 ilçeye 43 milyon TL'lik yatırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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