Son dakika haberleri | Manisa'da 16 yaşındaki çocuk oynadığı tabancanın ateş alması sonucu yaralandı
06.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:30
Son dakika gündem haberi... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde oynadığı tabancanın ateş alması sonucu yaralanan 16 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde oynadığı tabancanın ateş alması sonucu yaralanan 16 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Selvilitepe Mahallesi Çağdaş Sokak'ta 16 yaşındaki B.K, evdeki tabancayla oynarken tabancanın ateş alması sonucu boynundan yaralandı.
Ailenin bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulans ekibinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen