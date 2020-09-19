Son dakika haberleri: Manisa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili baba ve 2 oğlu tutuklandı
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Son dakika haberleri: Manisa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili baba ve 2 oğlu tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Son dakika haberleri: Manisa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili baba ve 2 oğlu tutuklandı
19.09.2020 19:21 | Son Güncelleme: 19.09.2020 19:24

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Şehitler Mahallesi Özgün Sokak'taki bir kıraathanede, Murat Malgaz'ın (26) hayatını kaybettiği, Süleyman Solak'ın yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan Nazım K. ile oğulları Halis ve İbrahim K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

18 Eylül'de iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Murat Malgaz ile Süleyman Solak silahla ağır yaralanmıştı.

Yaralılardan Malgaz, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Polis, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına almıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Kamil Tekmen
Kamil Tekmen
AA Editörü
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