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Son dakika haberleri: Manchester United son dakika golüyle kazandı

Son dakika haberleri: Manchester United son dakika golüyle kazandı
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Son dakika haber... İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında oynanan maçta Manchester United, sahasında West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında oynanan maçta Manchester United, sahasında West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.

Old Trafford Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, Manchester temsilcisine galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Marcus Rashford attı.

Ev sahibi ekip, bu galibiyetle puanını 38'e çıkardı. Üst üste ikinci yenilgisini alan West Ham United ise 37 puanda kaldı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig, Manchester United, Hamster Coin, Spor, Haber

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