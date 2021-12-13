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Son dakika haberleri: Manchester United koronavirüs nedeniyle kulüp tesisini kapattı

Son dakika haberleri: Manchester United koronavirüs nedeniyle kulüp tesisini kapattı
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor

Son dakika haber: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, koronavirüs nedeniyle kulüp tesisini 24 saatliğine kapattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, koronavirüs nedeniyle kulüp tesisini 24 saatliğine kapattığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Manchester United'da dün personel ve oyunculardaki pozitif Covid-19 vakalarının ve PCR testi onayının ardından riskin en aza indirilmesi için Carrington Antrenman Kompleksi'nin 24 saat boyunca kapatılması kararı alındı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, antrenmanın iptali ve kadrodaki aksama ile oyuncuların ve personelin sağlığı göz önünde bulundurularak Brentford'la yarın oynanacak lig maçıyla ilgili Premier Lig yetkilileri ile görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

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AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

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