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Son dakika haberleri... Manchester United evinde farklı kazandı

AA, Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Son dakika haberleri... Manchester United evinde farklı kazandı

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'de Manchester United, konuk ettiği Brighton & Hove Albion'u 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, konuk ettiği Brighton & Hove Albion'u 2-0 mağlup etti.

Old Trafford Stadı'nda oynanan, ligin 25. haftasının kapanış maçında, Manchester United'a 3 puanı getiren golleri, 51. dakikada Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo ve 90+7. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

Brighton & Hove Albion'ın defans oyuncusu Lewis Dunk, 54. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Manchester United, West Ham United'ı geride bırakarak ligde 43 puanla dördüncü sıraya yükseldi. 33 puanlı Brighton & Hove Albion ise 9. sırada kaldı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

İngiltere Premier Lig, Old Trafford Stadı, Manchester United, Spor, Haberler

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