Son dakika haberleri! Manavgat yangının şüphelisi hastanedeki 18 günlük yaşam savaşını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Manavgat yangının şüphelisi hastanedeki 18 günlük yaşam savaşını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Manavgat yangının şüphelisi hastanedeki 18 günlük yaşam savaşını kaybetti Şüphelinin yangın bölgesinden motosikletle kaçmak isterken alevlerin arasında kaldığı, vücudunun yüzde 80'inin yandığı belirlendi Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz Çarşamba günü Yeniköy Yalamukbükü mevkiinde...

Manavgat yangının şüphelisi hastanedeki 18 günlük yaşam savaşını kaybetti

Şüphelinin yangın bölgesinden motosikletle kaçmak isterken alevlerin arasında kaldığı, vücudunun yüzde 80'inin yandığı belirlendi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz Çarşamba günü Yeniköy Yalamukbükü mevkiinde çıkan orman yangınının şüphelisi olarak jandarma tarafından yakalanan Hüseyin G. yaşamını yitirdi. Şüphelinin yangın bölgesinden motosikletle kaçmak isterken alevlerin arasında kaldığı, vücudunun yüzde 80'inin yanmış olması nedeniyle 18 gündür tedavi gördüğü bildirildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olarak adlandırılan Manavgat yangını 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan başladı. Yeniköy Yalamukbükü mevkiinde başlayan orman yangını rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılırken, Kalemler ve Evrensekiye ulaşmış, Kalemler mahallesinde 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangını çıkardığı belirlenen Hüseyin G, isimli şüphelinin yangından kısa bir süre sonra jandarma ekiplerince yakalandığı bildirildi. Şüphelinin yangın bölgesinden motosikletiyle kaçmak isterken alevlerin arasında kaldığı, yanma korkusuyla 177'yi arayarak yangın ihbarında bulunduğu bildirildi. Alevlerin arasında kalan Hüseyin G'nin vücudunun yüzde 80'ninin yandığı, yakalanmasının ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavisine başlandığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 18 gün sonra yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hüseyin G'nin telefon sinyallerinden yangın başladığı noktada olduğunun belirlendiği, bazı köylülerin de yangından önce motosikletiyle yangın bölgesine doğru gittiğinin görüldüğü öğrenildi.

Son dakika haberleri! Manavgat yangının şüphelisi hastanedeki 18 günlük yaşam savaşını kaybetti
Son dakika haberleri! Manavgat yangının şüphelisi hastanedeki 18 günlük yaşam savaşını kaybetti
Son dakika haberleri! Manavgat yangının şüphelisi hastanedeki 18 günlük yaşam savaşını kaybetti
Son dakika haberleri! Manavgat yangının şüphelisi hastanedeki 18 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan

Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi hastanede yaşamını yitirdi
Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi hastanede yaşamını yitirdi
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 37 yaralı
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 37 yaralı
Bursa'da ikinci orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
Bursa'da ikinci orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Ebru Şallı Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Fahriye Evcen
Spor Marcao Muslera Mert Günok Burak Elmas Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri! Manavgat yangının şüphelisi hastanedeki 18 günlük yaşam savaşını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 17:07:11. #1.14#

title