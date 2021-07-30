Son dakika haberleri | Manavgat ve Akseki'deki orman yangınlarından etkilenen 239 kişi hastanelere başvurdu
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Son dakika haberleri | Manavgat ve Akseki'deki orman yangınlarından etkilenen 239 kişi hastanelere başvurdu

Son dakika haberleri | Manavgat ve Akseki'deki orman yangınlarından etkilenen 239 kişi hastanelere başvurdu
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlardan etkilenen 239 kişinin hastanelere başvurduğunu bildirdi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlardan etkilenen 239 kişinin hastanelere başvurduğunu bildirdi.

Hülür, AA muhabirine, yangının çıktığı ilk günden beri hastanelerin acil servis, yoğun bakım, poliklinik ve aşı birimi dahil tüm birimleriyle hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Yangından etkilenerek hastanelere başvuran hastaların tedavilerine devam edildiğini aktaran Hülür, şunları kaydetti:

"Ambulans, UMKE ve vatandaşların kendi imkanlarıyla dahil toplamda devlet hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere getirilen 239 kişi tedavi altına alındı. Bu kişilerden servise yatırılarak tedavisi devam eden toplam 10 hastamız var. Biri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yüzde 30 yanığı var, plastik cerrahi bölümüne yatırıldı. 5 hastamız özel bir hastanede tedavi altında ama hayati tehlikeleri yok. Yine 4 hastamızın da Manavgat Devlet Hastanemizdeki servislerde tedavileri devam ediyor. Diğer bütün hastalarımız taburcu oldu."

"Hastanelerde verilen hizmette bir kesintiye uğramadık." diyen Hülür, yangının hastane bölgesine 1,7 kilometre yaklaştığını ama ekiplerin yoğun çalışması sonucu durumun kontrol altına alındığını vurguladı.

Bölgedeki durum nedeniyle sadece yoğun bakımda entübe olan 10 hastayı yakın hastanelere gönderdiklerini hatırlatan Hülür, "Bu bölgede yoğun bakım servislerine ihtiyaç olursa bir rezerv alan oluşturduk. Bunun dışında bir sıkıntımız yok, hastalarımızın çoğunun oksijen, moral ve motivasyona ihtiyaçları var. Tüm ekibimizle birlikte elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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